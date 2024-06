Alessandro, difensore del Torino e della Nazionale italiana presente agli Europei di Germania 2024 ha aoncesso una lunga intervista al sito ufficiale della Uefa. Ecco i punti salienti."Quello del debutto fu un giorno particolare. Sono arrivato il giorno prima della partita contro la Spagna e non mi aspettavo di giocare contro l’Olanda. E’ stato un momento bellissimo. Ero un po’ incredulo ma poi l’ho affrontata con assoluta tranquillità ed è andata bene"."Con Bastoni e Calafiori il dopo Bonucci e Chiellini? Stiamo rispondendo bene e dobbiamo farci trovare pronti. Quando siamo andati in America abbiamo avuto modo di parlare con loro, di confrontarci, ci hanno dato dei consigli importanti. Da parte nostra dobbiamo seguirli e seguire i consigli del mister per fare sempre il meglio possibile"."Sentiamo una pressione positiva. Una responsabilità positiva, che ci spinge a dare il massimo, oltre i nostri limiti. Ci spinge a cercare di sputare sangue in ogni occasione, in ogni momento della partita, ma anche fuori dal campo con i giusti allenamenti, la giusta alimentazione, tutto quello che serve per arrivare poi bene alle partite e cercare di vincerle".