Lo sconforto per l'uscita dell'Italia dagli Europei è stato tanto, diffuso, ha colpito non solo i tifosi ma anche gli addetti ai lavori, i partecipanti alla spedizione tedesca. Tra questi, dopo giorni di grande presenza davanti alle telecamere, ha fatto rumore il silenzio di Gigi. Il capo delegazione della Nazionale italiana si è sottratto ai microfoni nel post della sfida alla Svizzera. Il motivo? Lo rivela Repubblica, secondo cui lo stesso ex portierone avrebbe detto, off records: "Io non parlo. Spero che qualcuno lo faccia…", mentre si aggirava sconsolato nella zona degli spogliatoi.