Le formazioni ufficiali di Italia-Bosnia

L'Italia è pronta per affrontare la Bosnia in un'amichevole stasera, un test cruciale prima dell'imminente Europeo. La squadra nazionale, desiderosa di consolidare la sua forma e coesione, vede questa partita come l'ultimo passo nella sua preparazione per il torneo continentale. Gli occhi sono puntati sui giocatori e sulle tattiche del CT, mentre i tifosi attendono con ansia di vedere la squadra in azione, sperando che questo match possa fornire indicazioni positive per il cammino dell'Italia nel torneo che verrà.ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca. Allenatore: Luciano SpallettiBOSNIA (3-5-2): Piric; Ahmedhodzic, Katic, Bicakcic; Gazibegovic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Mujakic; Gigovic, Demirovic. Allenatore: Milosevic