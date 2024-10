Italia Belgio, le formazioni ufficiali

ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui

BELGIO: Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda

Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Belgio, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Nations League 2024/25. Gli azzurri cercano di consolidare il loro ottimo momento, dopo le vittorie in trasferta contro Francia e Israele (in campo neutro a Budapest). Allo Stadio Olimpico, i Diavoli Rossi tenteranno di ottenere un risultato positivo nonostante le assenze pesanti di De Bruyne e Lukaku. Il calcio d'inizio è fissato per le 20:45 di giovedì 10 ottobre. Di seguito, le scelte dei due allenatori, Luciano Spalletti per l'Italia e Domenico Tedesco per il Belgio.