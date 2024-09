Italia, Fagioli e Gatti giocheranno contro Israele?

L'Italia torna in campo domani per la sfidare contro Israele. Gli azzurri vorranno confermare l'ottima prestazione contro la Francia, in cui la squadra di Luciano Spalletti è riuscita a battere i rivali per 3-1. Il commissario tecnico farà diversi cambiamenti in vista del match con Israele. Ad esempio sembra destinato a partire dalla panchina Andrea Cambiaso, che invece era titolare nell'ultima ed è risultato uno dei migliori in campo.Cambiaso è stato l'unico giocatore della Juventus a giocare Francia-Italia. Spalletti però potrebbe puntare su Federico Gatti al posto di Giovanni Di Lorenzo che ha regalato il primo goal agli avversari. Più difficile invece l'impiego di Fagioli visto che il tecnico è orientato a confermare tutto il blocco di centrocampo.