L'Italia scenderà in campo alle 20.45 allo stadio di Budapest per la sfida contro Israele. Il CT Luciano Spalletti ha diramato pochi istanti fa gli undici titolari. A sorpresa, niente maglia da titolare per Andrea Cambiaso, titolare però un altro giocatore della Juventus, si tratta di Federico Gatti. Questa la formazione del CT azzurro:ITALIA: Donnarumma, Gatti, Buongiorno, Bastoni, Bellanova, Tonali, Ricci, Frattesi, Dimarco, Raspadori, Kean. CT. SpallettiCalcio d'inizio alle ore 20.45 al Bozsik Stadion di Budapest.