Il mercato della Juve continua anche in vista della sessione di gennaio, che si sta avvicinando sempre di più. I bianconeri sono in emergenza con gli infortuni, specialmente nel reparto difensivo, dove sia Gleison Bremer che Juan Cabal rimarranno fermi per tutta la stagione. Giuntoli si sta guardando intorno da tempo e tra i nomi circolati vicino alla Juve c'è sempre stato anche quello di Ismajli, difensore dell'Empoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, in questo momento ci sarebbe il Napoli, con gli azzurri che lo starebbero seguendo molto attentamente in queste ultime settimane.