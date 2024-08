Nuova avventura per. L'ex centrocampista della Juventus Next Gen è pronto ad intraprendere una nuova esperienza in carriera. Il classe 1989 è infatti un nuovo rinforzo del Piacenza, club tra i più quotati del prossimo campionato di Serie D e che punta dichiaratamente al ritorno tra i professionisti. Il club biancorosso ha annunciato il suo ingaggio attraverso un comunicato ufficiale: "Il Piacenza Calcio è lieto di annunciare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Simone Iocolano". Svincolato dallo scorso 1° luglio con la Next Gen ha messo a referto 7 goal e 8 assist in 58 presenze.