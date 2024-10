Lotta scudetto, le parole di Inzaghi sulle rivali

, al termine della vittoria dell'contro il Torino (3-2), ha parlato ai microfoni di Dazn soffermandosi sulla lotta scudetto e parlando anche delle avversarie più accreditate. Il tecnico ha fatto riferimento anche alladopo la grande vittoria in Champions League."Quest’anno sarà più dura? L’anno scorso non è stata facile, abbiamo avuto un percorso quasi infallibile che sarà impossibile da rifare. Ci sono tante squadre, tutte si sono rinforzate e hanno investito tanto. Dirti una griglia non mi piace, adesso c’è il Napoli che è in testa. Abbiamo visto la Juventus ed il Milan cosa sono riuscite a fare in Europa».