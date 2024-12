Inzaghi Inter, le parole dell'allenatore

è stato premiato come miglior allenatore del 2024 in Serie A al Gran Galà del Calcio. L'allenatore dell'Inter ha ricevuto il premio dal commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, e ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico nerazzurro ha parlato della corsa scudetto, facendo anche riferimento ai tanti impegni che aspettano la squadra.'Fa enormemente piacere essere stato premiato grazie al voto dei giocatori. Vincere il campionato aiuta così come era stato per Spalletti e Pioli. Indirizza il voto. Ma devi essere scelto dai giocatori. Possiamo vincere lo scudetto perché abbiamo tutte le qualità per poterlo fare. Vincere è difficile, rinvicere lo è di più. Ci sono squadre che si sono rinforzate tanto, che sono lì non per caso perché hanno rose importanti, allenatori importanti. Venderemo cara la pelle sapendo che ci sono tante partite e competizioni. Non è semplice essere sul pezzo, ma dobbiamo farlo. Ci sono abituato al fatto che dobbiamo essere l'unica favorita. Non è una novità. Il primo anno si parlava di un Inter in smobilitazione. Dopo tre mesi ci avevano messo il primo posto, abbiamo perso e ci sono state critiche. Siamo lì, vogliamo competere come tante altre squadre come noi. Aver vinto lo scorso anno alle volte può contare relativamente. Ho una squadra esperta, di valore. Abbiamo tanti impegni ma dobbiamo rimanere sul pezzo. La stagione è lunghissima. Anche Motta della Juve dovrà confrontarsi col Mondiale per Club. Ci adegueremo alle partite in aumento'.