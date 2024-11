Fiorentina-Inter: gli assenti per Inzaghi

Sfida di alta classifica tra l', con i nerazzurri che affronteranno in trasferta la squadra di Palladino. Entrambe sono a quota 28 punti in classiifca, al secondo posto dietro il Napoli.dovrà fare a meno di alcuni giocatori per la partita.L'ultimo a fermarsi in casa Inter è stato Carlos Augusto per un affaticamento; l'esterno brasiliano salterà la trasferta, così come Francesco Acerbi. Il difensore italiano, già out in Champions League, non ha recuperato dal problema muscolare accusato contro il Verona e non sarà convocato. Non è una sorpresa invece il forfait di Pavard; l'ex Bayern Monaco ha subito un infortunio nel match di Champions con il Lipsia e ne avrà per qualche settimana.