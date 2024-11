Inzaghi, le parole su Juventus e Lipsia

Il tecnico dell'Inter Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro iled ha ricordato la sfida del club tedesco alla Juventus. Queste le sue parole:"Il Lipsia è una squadra che è 6 anni che fa la Champions, fino a sabato era la miglior difesa in Bundesliga, era seconda dietro al Bayern. Una squadra di grandissima qualità, nelle 4 partite che ha giocato contro la Juventus, Liverpool e Atletico Madrid avrebbe meritato molto di più, l’unica che ha perso nettamente è stata col Celtic. Ha un allenatore molto riconoscibile, squadra molto organizzata. La classifica non rispecchia quello che ha fatto in Champions. Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte".