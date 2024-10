Inter, chi riposa in Champions League

L'Inter scenderà in campo questa sera in Champions League dove affronterà lo Young Boys in trasferta. I nerazzurri però sembrano già pensare alla Juventus visto le scelte di Simone Inzaghi per la partita. Il tecnico cambierà sette giocatori rispetto alla gara con la Roma. Riposeranno diversi big come Lautaro Martinez e Marcus Thuram.Oltre ai due attaccanti, partiranno in panchina Bastoni e Dimarco. Ecco la probabile formazione dell'Inter.INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Taremi, Arnautovic