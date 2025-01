Intreccio Araujo-Kolo Muani: l'agente è stato anche intermediario per la Juve

E adesso? Adesso tocca ai difensori. Sì, al plurale. Il reparto arretrato è al centro delle priorità della Juventus, ma le trattative non sono semplici. Ronald Araujo resta un obiettivo complicato: ilcontinua a fare muro e ha avanzato al giocatore una proposta di rinnovo particolarmente allettante. Questa mossa ha portatoin una posizione di incertezza. Se inizialmente sembrava orientato verso un futuro in bianconero, ora la decisione appare meno scontata.Nonostante tutto, la Juventus non intende arrendersi. Il club continua a lavorare dietro le quinte, puntando sul rapporto con l’agente del giocatore, lo stesso che ha facilitato l’operazione. Questa connessione potrebbe rivelarsi decisiva per riaprire uno spiraglio nella trattativa, mantenendo viva la speranza di portare a Torino il difensore uruguaiano.