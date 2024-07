Share





di Agresti e Corbo, inviati a Herzogenaurach

Vasilije Adžić, a margine dell'allenamento aperto della Juve a Herzogenaurach, ha parlato così ai nostri microfoni.





SENSAZIONI - "E' una sensazione incredibile, la Juventus è il più grande club italiano sicuramente. Uno dei più grandi nel mondo. Per me è una sensazione davvero incredibile".



THIAGO MOTTA - "Ecco, ho visto sui media. Vogliono dire tanto per me le sue parole perché è una leggenda, un grande ex giocatore così che parla di me in questo modo è una sensazione incredibile. Arrivo da un piccolo paese, incredibile. Sono soddisfatto".



MODELLO - "Messi è il mio idolo. Ma alla Juventus Zinedine Zidane. Incredibile".



OBIETTIVO - "Per questa stagione è molto importante crescere e migliorare. Andare giorno per giorno ed essere migliore. E' la cosa più importante".



MESSAGGIO PER I TIFOSI - "Ce l'ho. Voglio solo dire: grazie, per la loro accoglienza. Darò il meglio per ricambiarla sul campo".



LA SCELTA JUVE - "E' semplice. E' il più grande club in Italia come ho detto, uno dei più grandi nel mondo".



CHE TIPO DI GIOCATORE - "Non è compito mio descrivermi. Ma sono Adzic".



VUCINIC - "Non ho parlato con lui, penso che parlerò con lui. Quando torno in Montenegro sicuro".



LA POSIZIONE - "Gioco dove vuole il mister. Per me è centrocampista offensivo, ma posso giocare anche da centrocampista centrale".