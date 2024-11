Zazzaroni su Inter-Venezia: il commento al goal annullato

A Pressing si è discusso del goal annullato aper un tocco con la mano del difensore. Animi accesi trae Fabrizio Biasin. Il diretto del Corriere dello Sport ha detto di non avere certezze che Sverko l'abbia preso con la mano."Io vorrei che Sverko ci dicesse se l'ha presa con mano o no, sarebbe divertente. Preconcetto? Si sono anti interista, anti juventino, anti tutto. Io ho detto semplicemente che non ho tutta questa certezza. Ho detto che non è mano? No, solo che non ho la certezza".