Inter-Venezia, il commento di Sky Calcio Club sul goal annullato

a Sky Calcio Club, ha parlato dell'episodio di Inter-Venezia nel finale, con il goal annullato agli ospiti dopo il fallo di mano di Sverko: "Mano? Siete sicuri? La tocca di testa Bisseck. Non è che la prende di nuca Bisseck; il braccio non è sotto il pallone. Quello che dico è che l'arbitro sarebbe dovuto andare a vedere per il fallo, che ci sia la certezza che sia mano non ce l'ho, probabilmente si".IL COMMENTO DI BERGOMI - "Indipendentemente da quello, la dinamica, non guarda neanche la palla e va addosso a Bisseck, per me questo è fallo"."Io non ho certezze, però evidentemente. C'è stato un gesto chiarissimo dell'arbitro che fa capire che è stato annullato per la mano. Se voi dite che qui c'è la certezza che la palla sia stata toccata con il braccio, io non ce l'ho..."