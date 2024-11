Inter-Venezia, Di Francesco sul goal annullato: cosa ha detto

ai microfoni di DAZN ha commentato il match perso e in particolare la rete annullata nel finale e l'arbitraggio in generale "Non penso sia stato così evidente come dice Marelli". "Goal annullato? Non credo che qui ci sia un fallo proprio evidente. A volte mi piace più valutare l'arbitraggio nella gestione della gara in generale e credo che sia stata un pochino più dall'altra parte per tutta la gara. Il goal sarebbe stato il giusto epilogo per quello che abbiamo meritato nella partita.