Inter, Marotta nuovo presidente: il comunicato

Marotta, le prime parole da Presidente

Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, adesso è ufficiale. Giuseppe Marotta è il nuovo Presidente dell'Inter. La società nerazzurra, dopo il passaggio a Oaktree, in mattinata si è riunita per nominare il nuovo Cda. Marotta, che era amministratore delegato del club, succede quindi a Zhang come Presidente."F.C. Internazionale Milano S.p.A. ("Inter" o il "Club")e la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, che sarà confermata dall'Assemblea degli azionisti che si terrà a Milano in data odierna. Le nomine proposte fanno seguito al recente cambio di proprietà del Club. Il 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree") hanno assunto la proprietà dell'Inter a seguito del mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding dell'Inter. "Sono arrivate anche le prime parole di Marotta da Presidente del club: "Desidero ringraziare Oaktree per la fiducia dimostrata nel darmi questa opportunità di lavorare al fianco loro e del Consiglio di Amministrazione.Sono orgoglioso di far parte dell'Inter e ribadisco il mio impegno nei confronti della Società".