Christmas Cuts



Le spese corpose degli scorsi anni non rientrano nella visione della nuova proprietà, che invece mira a una soluzione più moderata per i classici auguri natalizi: azzerate le spese per le costose location, i festeggiamenti si terranno a San Siro. Nessun… pic.twitter.com/XqaHJwxZqI — Pasquale Guarro (@GuarroPas) November 30, 2024

La Juventus sta avviando un vero e proprio piano di risanamento economico. Dalla questa stagione, infatti, è evidente che la società bianconera sta cercando di ridurre le spese, e lo ha dimostrato anche con l'abbassamento del monte ingaggi. La Juve non è però l'unica squadra del campionato che sta cercando di muoversi in questa direzione:e lo sta facendo con la nuova proprietà. Come riporta Pasquale Guarro, inoltre, questa operazione passerebbe anche dalle feste natalizie della squadra. Per la stagione in corso avrebbero infatti ridotto notevolmente la dimensione dei festeggiamenti, che avrebbero sfiorato i 500 mila euro in occasione del raggiungimento della seconda stella.