è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match che, domani in posticipo alla Stadio Olimpico, vedrà la suaaffrontare la Roma all'inizio di un autentico tour de force da sette partite nel giro di poco più di due settimane. E tra queste, domenica 27 ottobre, spicca proprio Inter-Juventus. Il tecnico nerazzurro, tuttavia, preferisce focalizzarsi su una sfida alla volta, come confermato nel corso della conferenza."Sappiamo di andare incontro a sette partite in venti giorni, dovremo essre tutti quanti bravi. L'unico mio pensiero ora è prepararci bene per la Roma, poi abbiamo visto che prima dell'altra sosta abbiamo avuto una partita in meno, ora ce ne sarà in più. Cercheremo di attingere da tutta la rosa sapendo che ci sono ragazzi che provano quotidianamente a mettere in difficoltà me e il mio staff".