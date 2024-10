I bandieroni sventolano e i cori risuonano: “Noi abbiamo l’Inter nel cuore”. Fin dal primo minuto della partita contro il Torino, la nuova Curva Nord dell'Inter si fa sentire, sostenendo con forza la squadra. Il celebre marchio CN69, che dominava il secondo anello, non esiste più, come annunciato dagli ultras attraverso un comunicato su Instagram. Dal 27 ottobre, durante la sfida contro la Juventus, verrà esposto un nuovo striscione: "Dal 1969 uniti, fieri, mai domi", segno di un netto cambiamento rispetto al passato e simbolo del rinnovamento del tifo.L'inchiesta sull'organizzazione del tifo, che ha coinvolto i leader storici della Curva, ha portato a una svolta decisa. Il "direttivo" è stato sostituito da nuove figure, e il marchio CN69, ormai associato a crimini, è stato abbandonato. Giovedì sera, durante una riunione al tradizionale "Baretto" fuori dallo stadio, i tifosi della Nord hanno deciso di cambiare rotta. Ma nonostante la rivoluzione interna, la passione per l’Inter non è cambiata: cori, incitamenti e bandieroni hanno accompagnato la squadra per tutta la partita.