Le mosse dell'Inter

Il fattore che spaventa Giuntoli

hanno parlato di mercato (quasi) chiuso in casa, dove quel 'quasi' sottintende la necessità del club campione d'Italia di andare alla ricerca di un difensore per completare la rosa nerazzurra. Secondo quanto riferito da Repubblica, però, in casa interista non è tramontata l'idea di piazzare il colpo di coda in attacco e il nome di Federico Chiesa continua a stuzzicare i desideri del club meneghino.Per provare ad architettare un clamoroso assalto nei confronti di Chiesa l'Inter dovrebbe fare spazio in rosa andando a cedere sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa: secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, se dovesse verificarsi questo scenario, la società meneghina potrebbe andare all'assalto del classe 1997. Subito. Formulando un'offerta - piuttosto contenuta - nelle battute conclusive di mercato che possa ottenere il via libera della Juve.In casa Juve il forte timore è che il classe 1997 possa già avere un pre-accordo con l'Inter e che l'ex Fiorentina possa dunque giocare d'attesa con la consapevolezza di potersi liberare a zero nella prossima stagione prima di accasarsi in nerazzurro. Scenario che in casa Juve si vuole evitare a tutti i costi.





