L'ex della Juventus, Massimiliano, è stato avvistato questa sera allo stadio Meazza per assistere alla sfida di campionato tra Inter e Napoli. Con lui c'era anche l’ex dirigente bianconero Federico Cherubini, con cui Allegri ha mantenuto un rapporto stretto anche dopo l’addio del dirigente al club. La presenza del tecnico sugli spalti potrebbe rappresentare non solo un'occasione per osservare da vicino i vecchi rivali, ma anche per studiare nuovi spunti tattici e valutare eventuali profili di interesse in vista delle prossime avventure.La presenza di Cherubini al fianco di Allegri ha suscitato curiosità, sicuramente. E soprattutto sui social...