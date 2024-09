Cos'è un procedimento di prevenzione

Cosa rischiano Inter e Milan

Da Calcio & Finanza, ulteriori aggiornamenti sul caso che quest'oggi ha scosso le curve di, con l'avvio di un procedimento di prevenzione: "La Procura di Milano, che ha sgominato i traffici illeciti del tifo organizzato di Inter e Milan con 19 misure cautelari, ha avviato anche un cosiddettonei confronti dei due club. Le società non sono indagate ma dovranno dimostrare, in un contraddittorio, di aver reciso i legami con il mondo degli ultras, soprattutto sul fronte della gestione dei biglietti per le partite. Altrimenti si potrebbe arrivare, davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale, ad unMa cos'è un procedimento di prevenzione? Si tratta di un provvedimento che, se non dovesse essere sterilizzato dalledelle due squadre (soprattutto sul fronte dellache per gli ultrà è fonte non solo di "ulteriori profitti" ma anche di una non meno importante "possibilità di legittimazione"), potrebbe in futuro sfociare in un istituto già più volte utilizzato negli ultimi tempi dai magistrati: ladella società.Questo istituto giuridico n. La misura non è finalizzata (come invece può avvenire nel campo penale) a punire l'imprenditore estraneo a un'associazione criminale, ma a contrastare la contaminazione antigiuridica di un'impresa sana, sottoponendola a un parziale controllo giudiziario proprio per sottrarla il più rapidamente possibile all'infiltrazione criminale, depurarla di quegli elementi inquinanti o rafforzarne i presìdi interni e così restituirla “bonificata” al libero mercato. Nel caso di Inter e Milan non si è ancora arrivati a questo strumento, ma l’obiettivo risanatorio è lo stesso, e con l’avvio di un procedimento di prevenzione appare perseguito dai magistrati spingendo i club ad auto-curarsi prima che sia necessario un diretto controllo giudiziario.