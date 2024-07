Beppe, a SportMediaset, parla così alla vigilia dell'evento dei calendari."Obiettivi? Innanzitutto siamo campioni in carica e come tali dobbiamo difendere questo titolo, ma soprattutto siamo l'Inter e quando questo club partecipa a una competizione deve sempre ottenere il massimo, forte della sua storia e del suo palmares ricco di successi. Affronteremo tutte le competizioni e non dimentichiamoci l'ultima, che forse è la più importante, il Mondiale per Club, e lo faremo con grande spirito di arrivare in alto"."Generalmente è così perché siamo l'avversario da battere, abbiamo la coccarda del tricolore sul petto, questo porterà motivazioni più grandi ai nostri avversari, ma siamo abituati a recitare questo ruolo e lo faremo nel migliore dei modi".