Le parole di Marotta

Durante l'evento dedicato alla presentazione del libro di Beppe Severgnini, Inter: il nuovo secolo, il presidente, Giuseppe, ha trattato vari temi rilevanti per il presente del club nerazzurro. Ha parlato del forte senso di appartenenza che caratterizza la squadra e dei numerosi ostacoli che un club affronta nel processo di costruzione di un nuovo stadio. Marotta ha anche sottolineato l'ambizione del club, sempre focalizzato sull'obiettivo di perseguire il successo a ogni costo, riflettendo sull'evoluzione e sul futuro del progetto Inter. Di seguito le sue parole, raccolte da calciomercato.com.- “Una società come l’Inter, per storia, blasone e palmares, per tutta questa attenzione che cerchiamo, non può dire voglio vincere o il campionato o la Champions, ma deve cercare di vincere sempre. Ecco perché io sono sempre molto realista.L’asticella deve essere sempre alta: se io miro a prendere calciatori importantissimi e poi non riesco, non è che sono scarso. Probabilmente non c’erano le condizioni per concludere, ma il tentativo va fatto. Oggi siamo in Champions, e allora perché non lottare per vincerla? Perché non lottare anche in campionato? Poi dipende dagli avversari e anche da noi, ma non dobbiamo avere paura e mi sembra scontato”.