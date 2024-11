Hakan, infortunatosi durante Turchia-Galles di Nations League, si è sottoposto a esami che hanno escluso lesioni muscolari. Gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione all’adduttore sinistro, ma senza danni significativi. Il centrocampista dell’Inter seguirà un programma di lavoro differenziato per recuperare al meglio. Se riuscisse a rientrare in gruppo prima di Verona-Inter, potrebbe essere convocato, anche se al massimo per la panchina. L’obiettivo principale resta però averlo a disposizione per il match contro il Lipsia in Champions League, previsto per martedì prossimo, dove la sua presenza potrebbe risultare decisiva per i nerazzurri.