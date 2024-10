Inter, le condizioni di Thuram: rischia di saltare la Juventus?

autore di una tripletta contro il Torino, ha lasciato il campo nel corso del secondo tempo. L'attaccante aveva ricevuto un duro colpo sulla caviglia. "Sanguinava ancora nella parte posteriore della caviglia, sul tendine” ha riferito Inzaghi nel post partita.Qualche preoccupazione per lui insomma c’è. È stato trattato fin da subito sul lettino ed è stata necessaria fin da subito, già in panchina, la borsa del ghiaccio. Se ne saprà di più già nelle prossime ore quando, presumibilmente, il gonfiore della sua gamba andrà a scemare e potranno essere condotti su di lui i test del caso. Adesso c'è la pausa per le nazionali ma subito dopo l'Inter sarà impegnate in partite complicate, prima contro la Roma e poi il 27 ottobre con la Juventus.