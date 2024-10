Inter-Juventus, Zamorano ricorda il "furto" del 1998

L'ex attaccate dell'inter Ivanha parlato a La Gazzetta dello Sport di come si vive una sfida importante come il derby d'Italia, ricordando un particolare momento della sua storia con la maglia dell'Inter, quello successo nel 1998 quindi del famosissimo contatto Ronaldo-Iuliano. Queste le sue parole ricordando quel momento:"Il mio ricordo più nitido? Il furto del 1998. Di furto si tratta. Non dimenticheremo mai Ceccarini e quello Scudetto che meritavamo noi".