Inter-Juventus Women, parla Valentina Bergamaschi

L'esterno classe 1997 della Juventus Women Valentinaha parlato ai microfoni della Rai a pochi minuti dal calcio d'inizio dalla sfida contro l'Inter allenato da Gian Piero Piovani di oggi all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Queste le sue parole:"Il grande gruppo, Canzi ha creato una bella atmosfera, abbiamo voglia di stare insieme, costruire e sopratutto vincere"."Conosco bene Piovani, vogliamo vincere anche oggi questo scontro diretto cosi importante, c'è emozione di giocarlo"."Una sconfitta ma analizzando tutto non abbiamo sfigurato, abbiamo mostrato carattere e voglia di vincere e abbiamo grandi doti di squadra per ribaltare la situazione in Champions League".