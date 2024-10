Inter-Juventus Women, le pagelle

Una sfida dal sapore speciale come sempre il derby d'Italia che si conclude a reti inviolate. Le nostre pagelle:esce bene quando chiamata in causa, brava in avvio sul colpo di testa di Cambiaghi.solida ma soprattutto propositiva in avanti. Tiene botta bene alle numerose offensive nerazzurre.sugli scudi, anche oggi. Una buona prestazione ancora una volta, cresce partita dopo partita.la meno brillante del trio difensivo ma è comunque solida e si porta a casa un'altra bella prestazione.spinge ma è poco precisa, sui sui piedi arriva una bella occasione ma non trova la porta. Dal 62'avvia un personalissimo duello con la neoentrata Bartoli e non si fa sorprendere.ci prova, come sempre, in mezzo al campo prende colpi e qualcuno lo da anche. Un'altra buona prestazione.si addormenta e rischia di far segnare Tomaselli. Una gara in sordina rispetto alle sontuose apparizioni precedenti.corre e spende parecchio, incide meno di quanto visto contro il Bayern ma sta recuperando. Dal 76'S.V.torna a giocare avanzata ma non riesce ad incidere. Dal 62'pronti via a calcia da fuori area impegnando Ruansdottir. Quando accelera ha sempre pronte due nerazzurre ad arginarla, chiaro segnale.tiene alto il baricentro della squadra quando riesce. Poco prima di uscire è protagonista di un'azione molto bella, non concretizzata. Dal 76'S.V.ammonizione un pizzico ingenua. Non riesce ad incidere come ci aveva abituati ma oggi è la sua presenza numero 100 con la Juventus Women. Dal 86'S.V.pareggia il derby d'italia e va bene così, da questo tour de force ne è uscito indenne.





