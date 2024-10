Inter-Juventus Women, la cronaca

76' cambio Inter, esce Tomaselli ed entra Detruyer

76' cambi Juve, escono Girelli e Boattin per Vangsgaard e Thomas

62' cambi Juventus, escono Bergamaschi e Bonansea per Krumbiegel e Beccari

59' cambi Inter, fuori Pedersen e Serturini per Karchouni e Wullaert

54' cross in mezzo di Bowen che trova libera Tomaselli in area, prova la girata al volo di precisione ma il pallone esce sul fondo

46' via alla ripresa

46' cambio Inter, esce Diaz entra Bartoli

45' INTERVALLO

38' ammonita Sofia Cantore per proteste nei confronti dell'arbitro

28' ammonita Runarsdottir per la dinamica precedente

28' strana dinamica che vede protagonista il portiere dell'Inter che prende la palla consecutivamente per due volte con le mani, punizione per la Juve dentro l'area, calcia Girelli sulla barriera, sulla respinta arriva Bergamaschi ma calcia alto

5' tentativo Juventus, cross dalla destra che arriva sui piedi di Girelli, prova la girata ma è fuori dallo specchio della porta

2' primo squillo Inter, cross di Magull da corner che trova la testa di Cambiaghi, parata sicura di PPM

calcio d'inizio



Inter-Juventus Women, le formazioni ufficiali

Inter

Runarsdottir

Bowen

Pedersen

Ivana Andres

Merlo

Serturini

Tomaselli

Magull

Milinkovic

Diaz

Cambiaghi

All. Piovani

Juventus Women

Peyraud-Magnin

Lenzini

Calligaris

Cascarino

Bergamaschi

Caruso

Bennison

Boattin

Bonansea

Girelli

Cantore

All. Canzi

Torna in campo la Juventus Women di Max Canzi dopo la sconfitta in Women's Champions League per mano del Bayern Monaco di mercoledì a Biella. Oggi le bianconere sono ospiti dell'Inter all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Una sfida complessa contro una delle possibili avversarie della Vecchia Signora per la corsa finale al tricolore. Tra le fila della Juventus assente ancora Cecilia Salvai e Sara Gama alle prese con una piccola distorsione al ginocchio.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui