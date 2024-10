Laora deve archiviare la sconfitta di ieri sera allo Stadium rimediata per mano dello Stoccarda e deve tornare alla Continassa a preparare la sfida di campionato contro l'Inter. Un big match assoluto in programma domenica alle 18 all'Allianz Stadium di Torino. Stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport chi non sarà della gara è il difensore nerazzurro Francescoche ha rimediato un infortunio nel corso della sfida precedente di campionato, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno ma secondo il quotidiano non sarà della gara.