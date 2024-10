Perchè l'Inter è ancora la favorita per lo Scudetto?

QUALITA ', la squadra di Simone Inzaghi infatti ha una rosa ampia, con qualità differenti e spendibili ala causa in base ai momenti della partita. Oltre ad avere tutti singoli di grande livello.

', la squadra di Simone Inzaghi infatti ha una rosa ampia, con qualità differenti e spendibili ala causa in base ai momenti della partita. Oltre ad avere tutti singoli di grande livello. ESPERIENZA , l'età media della rosa nerazzurra è di 29,1 anni, non giovanissimi ma questo mette in luce la grande esperienza della rosa quindi la semplicità maggiore nel gestire le situazioni difficili.

, l'età media della rosa nerazzurra è di 29,1 anni, non giovanissimi ma questo mette in luce la grande esperienza della rosa quindi la semplicità maggiore nel gestire le situazioni difficili. MENTALITÀ VINCENTE: molti giocatori della rosa di Inzaghi sono abituati a vincere, si pensi a Nicolò Barella, oppure a Lautaro Martinez. Hanno grinta e soprattutto grande carisma da trasmettere ai compagni nei momenti complessi.

94, sono i punti con cui l'Inter ha chiuso lo scorso campionato, in vetta alla classifica di Serie A e vincendo lo Scudetto. Oggi, nella stagione seguente quindi, i nerazzurri sono ancora favoriti per lo Scudetto? La risposta è assolutamente sì. Nonostante il Napoli di Antonio Conte si sia rinforzato e siano ben note le doti del tecnico salentino, la Juventus abbia appena iniziato un nuovo ciclo con Thiago Motta ed abbia fatto un mercato importante in estate.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui