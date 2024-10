Inter-Juventus, cos'ha detto Thiago Motta alla squadra

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato alla sua Vecchia Signora, ai suoi ragazzi per citarlo direttamente, in vista del big match di domani alle 18 a San Siro contro l'Inter allenato da Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport ha svelato cosa avrebbe detto il tecnico bianconero:Thiago ha insistito in modo particolare sul senso di appartenenza e sul fatto che in certe sfide bisogna metterci il cuore. Thiago vuole puntare molto sull’aspetto emotivo, convinto possa fare la differenza in partite del genere