Inter-Juve, l’accoglienza per Thiago Motta

soprattutto per il ruolo rivestito nella stagione del Triplete, Ma, ecco, lo stesso nome risulta un po’ più sbiadito se si guarda al cuore del tifo nerazzurro.. Forse per il suo equilibrio, per il suo essere spesso al di sopra delle parti, sempre rispettoso degli avversari e non polemico con gli antagonisti. Forse un insieme di tutto questo, ma Thiago Motta non è entrato nelle grazie dei tifosi dell’Inter, non è un punto di riferimento come, per esempio, lo è stato Materazzi negli anni.E quindi, che accoglienza aspettarsi a San Siro per Thiago Motta? Guardando ai precedenti, quando è tornato da allenatore del Bologna, Thiago Motta è stato accolto con una certa freddezza e anche qualche fischio. Ci provò la Curva Nord ad alzare la temperatura intorno a lui che, però, somigliava ad una serata di fine autunno più che ad caldo pomeriggio di mare ad agosto.Facile prevedere, quindi, che il ritorno di Thiago Motta da allenatore della Juventus possa far emergere ancora di più la spaccatura tra l’allenatore e i suoi ex tifosi. Si presuppone possa arrivare qualche fischio in più, qualche malumore in più. Niente, però, che possa scalfire Thiago Motta: cosciente e orgoglioso di quanto dato all’Inter ma completamente proiettato ai colori bianconeri e a fare il meglio per la Vecchia Signora.