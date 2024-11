Sfida Inter-Juventus per Jonathan David

è il nome che scalda di più vista l'opportunità di ingaggiarlo a parametro zero da giugno. L'attaccante del Lille è nel mirino di diversi club tra cuiche potrebbero sfidarsi nuovamente sul mercato.Come riferisce Tuttosport, il dirigente nerazzurro, Piero Ausilio, aveva sondato il terreno già in primavera e nelle scorse settimane ha avviato i dialoghi con l’agente del centravanti. Juve e Inter pronte a sfidarsi ancora una volta. Entrambe con le proprie carte da giocare: a Torino David potrebbe avere un ruolo da protagonista mentre a Milano ci sarebbe più concorrenza (a meno di offerte clamorose per Thuram).