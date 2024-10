Tra undici giorni, San Siro ospiterà la sfida tra, un’occasione per valutare i progressi della nuovadicontro i campioni d’Italia in carica. La rivalità tra i due club rimane accesa, sia in campo che sul mercato. Basta ricordare quanto accaduto lo scorso gennaio, quando Cristianostrappò Tiagoal Lilla, battendo sul tempo, che aveva già un accordo per l’estate.Oggiè in prestito al Porto, ma la caccia ai difensori da parte di Juve e Inter non si è fermata. Il prossimo duello di mercato potrebbe riguardare, pilastro del, in scadenza di contratto. Anche stavolta, i bianconeri potrebbero tentare di anticipare i nerazzurri, visto che il difensore tedesco di origini ivoriane è tra gli obiettivi per l’estate. Tuttavia, l’infortunio di, che dovrà saltare il resto della stagione a causa della rottura del legamento crociato, potrebbe costringere laa muoversi già a gennaio, mentre l’Inter, con Marotta esperto di parametri zero, punta a ingaggiare Tah senza costi aggiuntivi, giocando d’anticipo.