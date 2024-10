Inter-Juventus, le parole di Sommer

Il portiere dell'ha parlato dopo la vittoria in Champions League soffermandosi anche sulla prossima partita contro la Juventus. Ecco le sue parole a Inter Tv."In Svizzera ci aspettavamo una partita complicata perchè loro sono una squadra aggressiva che anche contro di noi non si è tirata indietro. Non abbiamo gestito al meglio le distanze e alla fine siamo riusciti a vincere anche con un po' di fortuna.dobbiamo recuperare il più possibile le nostre energie in modo da prepararla al meglio".