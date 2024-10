Il centrocampista dell'Inter Nicolòha parlato nel match programme dedicato alla sfida alla Juventus. Le sue parole:"Per me è un onore essere arrivato in un momento della storia dell’Inter in cui si sono vinti tanti trofei, anche perché non è scontato riconfermarsi ogni anno. Nel nostro percorso ovviamente ci sono state vittorie e sconfitte, ma anche quelle ci hanno aiutato a crescere e migliorare, a capire cosa significa vestire questa maglia e vincere trofei per questi tifosi. Gli Scudetti? Il primo Scudetto è un’emozione nuova e unica, il secondo è stato speciale in un altro modo. Al primo avevo fatto una foto con la mia famiglia, cosi l’abbiamo voluta rifare per avere un altro ricordo legato a quel momento".