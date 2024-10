Inter-Juventus, il dato che premia Vlahovic

La Juventus scenderà in campo questa sera a San Siro e sfiderà l'Inter campione d'Italia in carica allenato da Simone Inzaghi. Calcio d'inizio previsto alle ore 18 del big match. Uno dei titolari sarà probabilmente il centravanti della Juventus Dusan. C'è un particolare dato che premia il bomber serbo. Di seguito il dato:Dusan Vlahovic (15) e Marcus Thuram (13) sono infatti i due giocatori che hanno segnato più gol in Serie A nell’anno solare 2024. Il serbo è anche il giocatore che ha colpito più legni (sei) nell’anno solare 2024 nei maggiori cinque campionati europei.