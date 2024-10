Inter, sorpasso sulla Juventus nel monte ingaggi in Serie A

L'Inter torna in testa, ma non solo sul campo. I nerazzurri sono reduci da un'annata importante e vincente, come hanno dimostrato con lo scudetto. Il dominio dei rivali della Juve si misura però anche in altri termini, e come riporta il Corriere dello Sport dopo più di 10 anni la squadra di Simone Inzaghi ha strappato un primato che i bianconeriI nerazzurri sono diventati infatti la prima squadra del campionato per monte ingaggi . Con 142 milioni di ingaggi al lordo,, che scende al secondo posto con i suoi 114. L'ultima volta che i rivali dei bianconeri erano stati in vetta a questa classifica era durante la stagione 2012/2013. Il gap di circa due milioni dell'anno scorso, l'ultimo in cui la Juventus è rimasta prima, è stato azzerato e superato dall'Inter. Sul podio, dietro ai due club, c'è ile inseguono Roma, Napoli e Lazio.





