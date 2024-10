Inter-Juventus, l'analisi di Del Piero

CheA Sky Calcio Club si analizza la prestazione della squadra diattraverso dei dati. "L'intensità della riaggressione è scesa, l'efficacia è molto calata, oltre la metà, il possesso palla è calato, le palle lunghe sono aumentate e i passaggi in verticale sono aumentati", le parole di Fabio Caressa.L'ex capitano della Juve,, spiega perché si è vista una squadra diversa dal solito: "Ha affrontato l'Inter, che è una squadra con centrocampisti che tengono palla, sanno portare il gioco dove vogliono loro, in casa soprattutto. Di conseguenza quando sei in uscita devi cercare la verticalità".