Le formazioni ufficiali del match



Inter (3-5-2)

Sommer

Pavard

De Vrij

Bastoni

Darmian

Zielinski

Barella

Mkhotaryan

Dimarco

Thuram

Lautaro



Juventus (4-2-3-1)

Di Gregorio

Cambiaso

Kalulu

Danilo

Cabal

Locatelli

McKennie

Conceicao

Fagioli

Weah

Vlahovic

si sfidano al Meazza nella nona giornata di Serie A, in quello che è il derby d'Italia numero 251 in competizioni ufficiali e il 183° in Serie A. Il bilancio complessivo vede la Juventus in vantaggio con 112 vittorie, 62 pareggi e 76 successi per l'Inter. I bianconeri hanno segnato 352 reti, mentre i nerazzurri ne hanno realizzate 305.Negli ultimi scontri giocati a San Siro, l, mentre l'ultima gara pareggiata risale all'ottobre 2021, terminata 1-1.Oggi, le squadre di Simone Inzaghi e Thiago Motta si presentano rispettivamente con 17 e 16 punti in classifica. L'Inter ha ottenuto una vittoria nell'ultima partita di campionato contro la Roma e ha trionfato anche in Champions League sul campo dello Young Boys. Dall'altro lato, la Juventus arriva da una vittoria contro la Lazio in campionato, ma ha subito una sconfitta in casa contro lo Stoccarda in Champions.