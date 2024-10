Inter-Juventus, le probabili formazioni

Alla vigilia dinon mancano i dubbi per Simone Inzaghi e Thiago Motta, legati anche agli infortuni delle due squadre. Per il tecnico nerazzurro, il grande dubbio riguarda chi giocherà al posto di Calhanoglu, con ballottaggio tra Barella e Asllani. Per la Juventus invece, da capire la posizione di Kenan Yildiz che condiziona poi anche le altre scelte. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceicao, Mckennie, Yildiz; Vlahovic. All.Thiago Motta.