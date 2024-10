Le probabili formazioni

, in programma domenica 27 ottobre 2024 alle ore 18:00, è la sfida di spicco della nona giornata di Serie A.I nerazzurri arrivano a questo scontro diretto forti delle vittorie in trasferta contro Roma e Young Boys e con 17 punti in classifica, uno in più della Juventus, reduce dalla prima sconfitta stagionale subita contro lo Stoccarda in Champions League.La direzione di gara è affidata all’arbitro Guida, assistito da Meli e Alessio, con Colombo come quarto uomo e la coppia Mazzoleni-Fabbri al Var.Nel prossimo turno infrasettimanale di mercoledì, l’Inter farà visita all’Empoli, mentre la Juventus ospiterà il Parma.Scorri nella gallery qui in basso per leggere le ultime sulle probabili formazioni.