"Un concentrato di furbizia e rapidità. Fa impazzire i nerazzurri che non riescono a fermarlo. Insuperabile nel dribbling, serve l’assist a Weah e innesca Yildiz. Una furia", il commento della Gazzetta dello Sport sulla prestazione diIl portoghese è stato senza dubbio uno dei migliori della Juventus contro l'Inter. In pagella si prende 7,5 un po' da tutti i quotidiani sportivi. Questo il commento di Tuttosport: "Si presenta con una “trivela” alla Quaresma, segno di personalità, visto il rischio figuracce nel fare la giocata. Poi infiocchetta il raddoppio di Weah con una sgasata da applausi. "Scatti e cambio di marcia. Dimarco e Bastoni faticano a tenerlo, Darmian non lo vede. Doppio assist per Weah e Yildiz. Senza il portoghese, la Juve non avrebbe rimontato", scrive invece il Corriere.