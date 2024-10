Sky Sport ha svelato un retroscena sull'ultimo allenamento dell'Inter di Simone, svolto oggi alla Pinetina in preparazione del big match di campionato contro la, in programma tra due giorni. Davide, uno dei giocatori chiave per i nerazzurri, ha partecipato solo in parte alla seduta. Il centrocampista ha infatti dovuto lasciare il centro sportivo di Appiano Gentile a causa di un fastidioso mal di denti che gli ha impedito di completare l'allenamento. Nonostante questo contrattempo, le condizioni di Frattesi non destano preoccupazioni, e la sua presenza nella sfida contro i bianconeri non è in dubbio.