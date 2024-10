Inter-Juventus, la moviola dei giornali

Ottima prova di: l'arbitro viene promosso da tutti i giornali sportivi. Per il direttore di gara, decisioni corrette sugli episodi principali. Mancherebbero però un giallo oltre un errore ai danni della Juve nel finale.. Punto. Il resto è stato praticamente perfetto: due rigori dati, ottima lettura sul 2-1 della Juve.Corretto il primo rigore fischiato all’Inter: Pavard parte in posizione assolutamente regolare, Thuram anticipa Danilo che nel tentativo di calciare, colpisce in pieno la gamba destra del nerazzurro. Danilo anticipa nettamente Lautaro, colpendo solo il pallone, da qui parte l’azione del 2-1 bianconero che è regolare.Ottimo, arbitralmente parlando, il penalty fischiato su Dumfries: perché per una frazione di secondo, c’è prima il calcio di Kalulu e poi il tocco di mano del nerazzurro. Nel caso, l’altro errore di Guida: manca il giallo, intervento spericolato (reckless)", la moviola del Corriere dello Sport."Danilo arriva prima sul pallone, lo calcia, Lautaro arriva in ritardo, pianta il piede a terra e involontariamente quasi sgambetta Danilo, il brasiliano prova a saltarlo e c’è un contatto", scrive Tuttosport sul secondo goal dei bianconeri. "Un'omissione (Danilo era da ammonire sul fallo di Thuram al 2') e una svista (non è fallo di kalulu al 40' del secondo tempo)", invece la Gazzetta sulle uniche scelte sbagliate di Guida.